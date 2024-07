Demenzkranke haben Freude an Gartenarbeit

Im Raum Villach werden rund 40 Menschen mit Demenz von den mobilen Sozialdiensten der Caritas betreut. Ihnen wird nun eine besondere Möglichkeit geboten: Einige der Hochbeete im grünen Eck des Aurelia-Petschnik-Parks in Perau dürfen nun von den Demenzkranken bewirtschaftet werden. „Unsere Klienten freuen sich auf das Garteln. Viele besaßen bis zu ihrer Erkrankung selbst einen Garten oder arbeiteten in der Landwirtschaft. Jetzt können sie sich auf eine Entdeckungs- und Zeitreise begeben und an alte Erfahrungen anknüpfen“, so Demenz-Fachberaterin der Caritas, Eva Sachs-Ortner.

©Stadt Villach, Wernig Zusammenarbeit von Menschen mit Demenz im grünen Eck.

„Mehrwert für alle Beteiligten“

Die Stadt Villach möchte mit dieser Kooperation auf die Krankheit Demenz aufmerksam machen. Mit solchen Projekten wirke man der Vereinsamung der Demenzkranken entgegen, und baue Wissensdefizite und Hemmschwellen im Umgang mit Betroffenen ab, erklärt Sozialreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Stadtgrünreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) begrüßt das Projekt ebenfalls und spricht von einem Mehrwert für alle Beteiligten.