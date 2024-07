Klagenfurt zu Lignano-Vorwürfen: „Unbewiesen und haltlos“

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 08:22 / ©Montage: Büro Christian Scheider & Canva

Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) zeigt sich solidarisch mit der italienischen Partnerstadt Klagenfurts, in welcher er selbst seit etlichen Jahren regelmäßig Gast ist: „Ich kann bestätigen, dass Lignano Sabbiadoro den ganzen Sommer hindurch restlos ausgebucht ist. Der beliebte Badeort wird länderübergreifend besucht. Der unbewiesene und haltlose Vorwurf – offensichtlich regionalparteipolitisch motiviert – kann nicht nur das Image des Urlaubsortes schädigen, sondern auch dessen Tourismus“, so Scheider.

Regelmäßiger Austausch mit Bürgermeisterin Giorgi

Ihm sei erst am Montag vom Tourismusstadtrat Massimo Brini versichert worden, dass die Abwasserqualität in Lignano völlig in Ordnung sei und, dass das Baden im Meer völlig problemlos möglich. Auch stehe er im regelmäßigen Austausch mit Bürgermeisterin Laura Giorgi. Immerhin verbindet die Landeshauptstadt Klagenfurt und Lignano Sabbiadoro seit September 2021 eine Städtepartnerschaft. Die beiden Städte arbeiten auf mehreren Gebieten erfolgreich zusammen.