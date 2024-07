Kontrollen: Drei nicht verkehrstaugliche Fahrzeuge und ein Temposünder

Autobahnpolizisten kontrollierten am 29. Juli gemeinsam mit technischen Sachverständigen der Salzburger Landesregierung an der Kontrollstelle in Kuchl 25 Fahrzeuge. Drei waren nicht, zwei bedingt und 20 Lkws verkehrssicher. Es werden 24 Anzeigen erstattet, 15 Organmandate eingehoben und ein Antrag auf besondere Überprüfung gestellt. Gravierendste Mängel waren Bremsanlagendefekte und ausgeschlagene Anhängevorrichtungen. Polizisten hielten am Nachmittag des 29. Juli einen 23-jährigen Bosnier im Ortsgebiet von Eben auf. Der in Eben wohnhafte Pkw Lenker fuhr bei erlaubten 50 km/h mit 104 km/h und besitzt einen Probeführerschein. Die Polizisten nahmen den Führerschein ab, untersagten die Weiterfahrt und zeigen den Bosnier an.