Klimaprotest lahmt Verkehr in Linz

Die Aktionen begannen um 6:30 Uhr und konzentrierten sich auf zentrale Verkehrswege entlang der Wienerstraße, insbesondere an den Bimstationen Turmstraße, Herz Jesu und Wifi. Die Aktivisten präsentierten provokante Botschaften auf ihren Bannern wie „Verkehrschaos in der Stadt wird bald normal“ und „Smells like A26 Stau“. Mit diesen Protesten wollen sie auf die anhaltende Umweltkrise aufmerksam machen und fordern dringende Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen. Die Aktivisten bemängeln, dass Österreich seit 1990 seine Emissionen nicht gesenkt hat und in der EU Schlusslicht ist. Besonders besorgniserregend sei der kontinuierlich wachsende Autoverkehr.