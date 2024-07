Wanderin will Foto machen, rutscht weg und stürzt ab: Schwerverletzt

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 09:13 / ©ARA-Flugrettung,

Eine 67-jährige deutsche Staatsbürgerin war gemeinsam mit ihrem 68-jährigen Ehemann auf dem Rückweg einer Wanderung, als sie den markierten Weg verließen, um einen beliebten Badeplatz an der Schwarza aufzusuchen. Beim Versuch ein Foto zu machen, rutschte die Frau aus und stürzte etwa fünf bis sechs Meter tief in das seichte Bachbett der Schwarza. Ihr Ehemann setzte umgehend einen Notruf ab. Die Bergrettung und die Freiwillige Feuerwehr bargen die Verletzte aus dem Bachbett und übergaben sie dem Roten Kreuz. Die 67-Jährige erlitt durch den Sturz Verletzungen schweren Grades und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Martin 5 in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.

