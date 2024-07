Von Straße abgekommen: Auto überschlägt sich mehrmals

Eine 41-jährige Frau aus dem Bezirk Horn lenkte am 29. Juli 2024, gegen 19.45 Uhr, einen Pkw auf der B 2 im Gemeindegebiet von Dietmannsdorf an der Wild aus Richtung Wien kommend. Das Fahrzeug schleuderte aus bisher unbekannter Ursache über die Gegenfahrbahn die Böschung hinab. Der Pkw überschlug sich mehrmals und kam auf der Seite in einem Feld zum Liegen. Die Pkw-Lenkerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Horn geflogen.