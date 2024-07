„Einfach deppert“: Biker rast zwei mal mit 200 km/h bei Polizei vorbei

Bereits am vergangenen Freitag (26. Juli 2024) führten Polizisten der Landesverkehrsabteilung (LVA) Steiermark und der örtlichen Polizeiinspektion Eibiswald routinemäßige Radarmessungen auf der Südsteirischen Grenzstraße (B69) in St. Oswald ob Eibiswald durch. Dabei konnten die Beamten kurz nach 14.15 Uhr einen Motorradlenker mit 196 km/h auf der Bundesstraße messen (erlaubt 100 km/h). Rund eine halbe Stunde später kam der besagte Motorradlenker retour und raste erneut und an derselben Stelle mit 208 km/h ins Radar. Polizisten konnten den 28-jährigen Südsteirer mit einer Yamaha YZF1000 kurz darauf im Zuge einer Fahndung bei Soboth anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Dabei gab der 28-Jährige als Rechtfertigung kurz und knapp an: „Was soll ich sagen. Das war einfach nur deppert!“

Führerschein weg!

Das Motorrad konnten die Beamten aufgrund der geltenden Rechtslage und nach Rücksprache mit der örtlichen Bezirkshauptmannschaft nicht vorläufig beschlagnahmen (Leasingfahrzeug). Polizisten nahmen dem 28-Jährigen jedoch den Führerschein vorläufig ab. Der Mann wird angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2024 um 10:09 Uhr aktualisiert