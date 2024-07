Langjähriges Familien-Unternehmen: Autohaus im Gurktal insolvent

Fünf Dienstnehmer sind von der Insolvenz in Weitensfeld betroffen.

Fünf Dienstnehmer sind von der Insolvenz in Weitensfeld betroffen.

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 10:19 / ©h_lunke/ #37156833 /stock.adobe.com

Über das Vermögen der Autohaus Steinwender GmbH in Weitensfeld wurde am heutigen Dienstag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Insolvenzursache seien der coronabedingte Einbruch des Neuwagenverkaufsgeschäftes, sowie die Konkurrenzsituation, welche bereits im Jahr 2023 zur Insolvenz geführt habe. Hinzu kam, dass Aufträge aufgrund des Personalmangels nicht angenommen und abgearbeitet werden konnten, erklärt man seitens des KSV 1870.

Fünf Dienstnehmer betroffen

Laut dem AKV EUROPA seien von der Insolvenz rund 60 Gläubiger und fünf Dienstnehmer betroffen. Beabsichtigt werde weder eine Betriebsfortführung, noch der Abschluss eines Sanierungsplanes. Das Unternehmen wurde faktisch bereits geschlossen. Zuletzt wurden nur noch offene Aufträge abgearbeitet.

Überschuldung von rund 226.000 Euro

Passiva in Höhe von 326.000 Euro stehen Aktiva mit einem Wert von etwa 100.000 Euro gegenüber. Daraus ergebe sich eine Überschuldung von rund 226.000 Euro. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Christof Herzog bestellt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 19. August 2024 angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2024 um 10:25 Uhr aktualisiert