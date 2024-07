Feuerwehr Frießnitz-Rosenbach lädt zum Sommerfest

Die Freiwillige Feuerwehr Frießnitz-Rosenbach startet mit einem Sommerfest in den August! Gefeiert wird am kommenden Samstag, ab 20 Uhr, beim alten Rüsthaus in Frießnitz in der Gemeinde St. Jakob im Rosental. Für musikalische Unterhaltung in der legendären Dschungelbar sorgen „Die Malzbratla“. Karten sind bereits bei den Feuerwehrkameraden erhältlich.