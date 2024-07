Diebe hatten es auf Fahrräder abgesehen

Gleich zwei Fahrraddiebstähle wurden in den vergangenen Tagen bei der Kärntner Polizei angezeigt. Zum einen brachen in der Nacht auf den 30. Juli 2024 bislang unbekannte Täter zwei Kellerabteile einer Wohnanlage in Villach auf und stahlen in der Folge ein Rennrad sowie ein E-Mountainbike. Laut ersten Schätzungen der Polizei dürften die Drahtesel einen Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro haben.

Zweiter Diebstahl in Klagenfurt

Zudem wurde in Klagenfurt ein hochpreisiges E-Bike von einem Fahrradträger eines abgestellten Autos gestohlen. „Dabei wurde die Halterungen des Trägers abgetrennt“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Viktring. Es entstand ein Schaden von mehr als 5.000 Euro.