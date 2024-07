Tierheim-Kater geht viral: 6.500 Herzen schlagen für Simba

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 11:59 / ©TiKo / Nina Zesar

Berührende Bilder von Simbas Adoption wurden kürzlich vom TierschutzKompetenzzentrum Kärnten (TiKo) als Reel auf allen gängigen Social-Media-Plattformen hochgeladen. Knapp eine Woche nach Simbas Auszug folgte dann die Überraschung für die TiKo-Mitarbeiter: Das Video ging auf Facebook viral und wurde bereits mehr als 250.000-mal angesehen. Mit mehr als 6.500 Likes sticht es deutlich aus der üblichen Reichweite der Tierheim-Postings heraus.

6.500 Herzen schlagen für Kater Simba

„Es ist unglaublich, wie viele Menschen sich mit Simba freuen. Man könnte fast sagen, jeder zweite Kärntner hat sein Adoptionsvideo gesehen. So eine Herzensgeschichte wünschen wir uns für all unsere TiKo-Bewohner“, erklärt Tara Geltner, Präsidentin des Landestierschutzvereins Kärnten. Leider ist der Aufenthalt im Tierheim nicht für alle Katzen so kurz. Normalerweise verbringen sie etwa 2 bis 3 Monate im TiKo.