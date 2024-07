Jetzt fix: Pensionen 2025 werden erhöht – so viel mehr bekommst du

Der Grund dafür ist, dass mit der Berechnung der Juli-Inflation auch der gesetzliche Anpassungsfaktor feststeht, der sich aus der Durchschnittsinflation von August 2023 bis Juli 2024 ergibt. Während Experten die kumulierte Jahresinflation auf 4,5 bis 4,7 Prozent schätzen, steht der finale Wert erst im September fest.

Teuerung wird durch Pensionserhöhungen „voll ausgeglichen“

Aber: Bereits jetzt hat sich die Bundesregierung darauf geeinigt, diesen Wert auch für die Pensionserhöhungen 2025 heranzuziehen. Für rund 2,3 Millionen Pensionisten bedeutet das, dass die Teuerung der vergangenen zwölf Monate voll ausgeglichen wird, heißt es in einer Aussendung des Sozialministeriums. Die Durchschnittspension von 1.694 Euro brutto pro Monat steigt damit um rund 78 Euro an, Spitzenpensionen werden bis 6.060 Euro monatlich ebenfalls um den gesetzlichen Anpassungsfaktor erhöht.

Ausgleichszulage für Mindestpensionisten steigt auch an

Auch die Ausgleichszulage für die rund 200.000 Mindestpensionisten steigt im kommenden Jahr im selben Ausmaß an. Das heißt: Ihre Pension steigt von aktuell mindestens 1.217,96 auf voraussichtlich rund 1.275 Euro.

Schutzklausel für Pensionskonto wird verlängert

Weiters wird auch die Schutzklausel für das Pensionskonto um ein Jahr verlängert, was positive Effekte für alle Neupensionisten, die 2025 in Pension gehen, haben wird. Die Inflation wird auf ihrem Pensionskonto in voller Höhe abgegolten. Ausgenommen davon sind nur jene Österreicher, die freiwillig vorzeitig in Pension gehen, also eine Korridorpension antreten. Damit möchte man einen Anreiz schaffen, nicht früher in Pension zu gehen.

Pensionisten 2025 haben im Folgejahr keine Nachteile

Da auch die gesetzliche Aliquotierungsregelung 2026 ausgesetzt wird – und damit ein Jahr länger als bisher vorgesehen – erhalten alle Personen, die 2025 ihre Pension antreten, im darauffolgenden Jahr bereits die volle Pensionserhöhung. „Finanzielle Absicherung im Alter ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die Zeiten von Rekordinflation liegen hinter uns, dennoch ist es weiterhin wichtig, dass wir dafür sorgen, die Kaufkraft im Alter zu erhalten“, meint etwa Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Zusammenfassung der Pensions-„Neuerungen“ 2025 und 2026: Die Pensionen steigen 2025 um den gesetzlichen Anpassungsfaktor und damit um die volle, kumulierte Inflation.

und damit um die volle, kumulierte Inflation. Experten schätzen die Inflation auf 4,5 bis 4,7 Prozent , Gewissheit besteht dann im September.

, Gewissheit besteht dann im September. Durchschnittspension von 1.694 Euro brutto steigt damit um rund 78 Euro an.

von 1.694 Euro brutto Auch die Ausgleichszulage für die rund 200.000 Mindestpensionisten wird um den gesetzlichen Anpassungsfaktor erhöht (von aktuell 1.217,96 auf voraussichtlich rund 1.275 Euro).

für die wird (von aktuell 1.217,96 auf voraussichtlich rund 1.275 Euro). Die Schutzklausel für das Pensionskonto jener Personen, die im Laufe des Jahres 2025 in Pension gehen, wird um ein Jahr verlängert.

für das Pensionskonto jener Personen, die im Laufe des Jahres 2025 in Pension gehen, Auch die Aliquotierungsregelung wird um ein Jahr länger bis 2026 ausgesetzt, womit Neupensionisten 2025 überhaupt keine Nachteile haben werden.

Nachwehen von hoher Inflation sollen gelindert werden

„Mit der Pensionserhöhung sorgen wir als Bundesregierung dafür, dass alle Pensionisten die gestiegenen Lebenshaltungskosten voll abgegolten bekommen. Die Erhöhung wird spürbar höher ausfallen als die Teuerung im kommenden Jahr und allen Pensionisten zugutekommen“, so auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). In die gleiche Kerbe schlägt auch Sozialminister Johannes Rauch (Grüne), der ebenfalls anmerkt, dass Mindestpensionisten heute rund 200 Euro pro Monat mehr in der Geldbörse hätten, als dies noch vor zwei Jahren der Fall gewesen sei. „Zusätzlich lindern wir die letzten Nachwehen der hohen Inflation, die sich für Neupensionisten in den nächsten beiden Jahren ergeben“, erklärt Rauch abschließend.