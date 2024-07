Gigi D’Agostino nicht mehr im Line-up des Frequency Festivals

Fans von Gigi D’Agostino müssen nun auf das Frequency Festival in St. Pölten verzichten. Der italienische Star-DJ, der für seine Hits wie „L’amour toujours“ bekannt ist, wurde ohne großem Tam Tam aus dem Festival-Line-up entfernt. Der Festivalveranstalter hat kürzlich auf Facebook ein aktualisiertes Foto des diesjährigen Line-ups gepostet, auf dem der Name von Gigi D’Agostino nicht mehr zu finden ist.

Kontroversen rund um D’Agostino

Der Rückzug von D’Agostino aus dem Line-up kommt nicht überraschend, wenn man die jüngsten Kontroversen bedenkt. Der DJ war zuletzt wegen problematischer Nazi-Parolen zu seinem Kult-Hit „L’amour toujours“ in die Schlagzeilen geraten. Diese Vorfälle könnten eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben, ihn von der Festivalbühne zu nehmen.

Weitere Konzerte in Österreich bestätigt

Trotz der Absage für das Frequency Festival bleibt Gigi D’Agostino weiterhin in Österreich aktiv. Die für Oktober und Dezember 2024 sowie März 2025 geplanten Konzerte in Graz, Klagenfurt und Dornbirn finden wie geplant statt. Fans in diesen Städten können sich also noch auf Auftritte des beliebten DJs freuen.