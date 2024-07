Streit um Parkplatz eskalierte: Plötzlich zückte Mann Baseballschläger

Eine 46-jährige PKW-Lenkerin soll sich in eine Parklücke eingeparkt und kurz nach dem Einparkvorgang, von einem ihr unbekannten Mann durch ihre geöffnete Fensterscheibe beschimpft worden sein, berichtet die Polizei. Der 51-jährige Mann soll die Frau auch heftig an den Haaren gerissen haben. Der 22-jährige Sohn der 46-Jährigen, der am Beifahrersitz saß, mischte sich daraufhin in den Streit ein.

Mann ging mit Badeballschläger auf 22-Jährigen los

Zwischen ihm und dem ihnen Unbekannten soll es dann auf der Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Die Freundin des 51-Jährigen, eine 45-jährige iranische Staatsangehörige, soll ihrem Freund noch einen Baseballschläger übergeben haben, mit dem er den 22-Jährigen in weiterer Folge verletzt haben soll. Der Baseballschläger kam im Zuge des Vorfalls zu Bruch. Der 46-jährigen Mutter gelang es, den Polizeinotruf zu verständigen. Als der 51-Jährige und seine 45-jährige Freundin dies bemerkten, verließen sie die Örtlichkeit.

Festnahme

Die Beiden konnten jedoch wenig später durch die Beamten in der Nähe angehalten werden. Der Mann und seine Freundin wurden wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und der Beihilfe dazu, vorläufig festgenommen. Der Baseballschläger wurde sichergestellt, ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.