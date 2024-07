Ferienprojekt: Landjugend Voitsberg lud zum Naturforscher Sommercamp

„Naturforscher Sommercamp“, unter diesem Namen fand Mitte Juli im Bezirk Voitsberg ein einzigartiges Ferienprojekt statt. „Wir wollten den Eltern die Betreuungszeit in den Ferien erleichtern“ aber nicht nur das, „Diese Zeit sollte auch sinnvoll genutzt werden“, ist sich Florian Grabenwarter sicher, der das Projekt im Zuge einer Ausbildung bei der Landjugend Österreich Akademie leitet. „Uns wurde die Wertschätzung an der Natur beigebracht, also wollten wir diese nun auch weitertragen – begonnen bei den Jüngsten, sahen wir hier eine große Chance unser Wissen sinnvoll zu vermitteln.“

Ein vielseitiges Programm

Das Herstellen von eigenem Kräutersalz oder das Bauen von Insektenhotels sind nur ein paar wenige Punkte auf der Agenda dieser spannende Woche. „Wir bekamen auch Unterstützung von der Landwirtschaftskammer Weststeiermark. Fischereiberater Daniel Hörner hat den Kindern die Welt der heimischen Gewässer nähergebracht. Auch der Falkner Günter Grabenwarter hat den Kindern einen Besuch mit einem seiner Wanderfalken abgestattet. Während unter anderem Bezirksobmann Florian Steurer und Bezirksleiterin Stv. Jasmin Poparic das Projekt mit ihrer fachlichen Expertise begleiteten.“

Steurer studiert derzeit an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik sowie an der Universität für Bodenkultur in Wien, Poparic Erziehungs- und Bildungswissenschaft in Graz. Am Durchführungsgelände, dem Betriebsgelände bzw. Waldgebiet der Bioenergie Gruppe, wurden auch gemeinsam Bäume gepflanzt und mit individuellen Tafeln der Kinder beschildert. Hilfe holte sich Grabenwarter ebenso bei Bezirksobmann Stv. Markus Spari, der Gaisfelder Zimmerer unterstützte bei den handwerklichen Angelegenheiten. Der Bezirksvorstand bietet aber auch jagdliche Expertise: „Unter den Bezirksvorstandsmitgliedern finden sich vier Jäger, welche einen Wochentag ganz unter dem Motto der Jagd organisiert haben. Hauptaugenmerk wurde dabei vor allem auf das Wie und Warum gelegt. Jagd wird schließlich nach einem streng festgelegten Reglement durchgeführt, welches leider viel zu oft unterschätzt wird.“ Mit Theresa Lesky, LJ-Bezirkspressereferentin Stv. holte er sich auch eine Expertin der Floristik & Gärtnerei ins Projektteam: „Die ausgebildete Kinderbetreuerin konnte uns großartig mit dem Herstellen von Kräutersalz und Kräuterbildern unterstützen.“ Großen Dank spricht Grabenwarter auch der Bioenergie Gruppe aus: „Wir sind wahnsinnig dankbar dieses Projekt unter top Voraussetzungen in unserem Bezirk umgesetzt haben zu dürfen. Der Familienbetrieb Edler, in dem ich selbst hauptberuflich tätig bin, hat keine Sekunde daran gezweifelt uns zu unterstützen, nachdem wir mit dieser Idee vorstellig geworden sind.“, strahlt der Projektleiter.