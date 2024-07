Vom Bienenstock zum Honigglas: „Imkerei lehrt Geduld und Achtsamkeit“

Ein Bienenvolk reagiert stark auf den Imker – kommt man gestresst zu ihnen und zur Durchsicht, ist ein Stich fast sicher. „Die Imkerei lehrt Geduld und Achtsamkeit – Qualitäten, die in unserer hektischen Welt von unschätzbarem Wert sind“, betont Florian Ortbauer, der leidenschaftliche Imker des CITYPARK-Stocks.

Einblicke in die Imkerei des CITYPARKS

Die Imkerei im CITYPARK bringt einzigartige Herausforderungen und faszinierende Erkenntnisse mit sich. In einem Bienenstock leben im Sommer etwa 50.000 Bienen. Für einen Kilo Honig müssen sie rund 100.000 Flugkilometer zurücklegen. In diesen Tagen steht bereits die Ernte im CITYPARK an, gefolgt von der sogenannten Einwinterung der Bienen. Dazu gehört eine Behandlung gegen die Varroamilbe, eine Auffütterung der Völker mit etwa 20 Kilogramm Zuckersirup je Volk sowie die Erstellung von Jungvölkern für das nächste Bienenjahr. Während eine Biene im Sommer nur etwa 35 Tage lebt, können Winterbienen bis zu sechs Monate alt werden. Im Winter bleibt der Bienenstock weiterhin im Freien und die Bienen halten die Temperatur im Inneren zwischen 20 und 30°C. „Beim Besuch unserer Bienen habe ich durch Florian Ortbauer ganz viel über unsere fleißigen Mitbewohner:innen erfahren und ich weiß nun einen guten österreichischen Honig umso mehr zu schätzen“, so CITYPARK Center Manager Wolfgang Forstner. Die Bienen im CITYPARK bereichern die gesamte Innenstadt und leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung dieser faszinierenden Tiere.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2024 um 14:10 Uhr aktualisiert