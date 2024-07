Ladendiebstähle für Suchtmittelkonsum: Festnahme

Aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien konnten gestern Vormittag zwei Tatverdächtige, ein 29-Jähriger und eine 38-Jährige (Stbg.: Österreich) in Brigittenau bei einer U-Bahn Station durch das Landeskriminalamt Wien vorläufig festgenommen werden. Im Zuge weiterer Erhebungen konnte eine, bisher als unbekannte Mittäterin geführte Tatverdächtige, ausgeforscht werden. Aufgrund einer erwirkten Festnahmeanordnung durch die Staatsanwaltschaft Wien konnte die 31-Jährige (Stbg.: Österreich) ebenso am gestrigen Tag an ihrer Wohnadresse vorläufig festgenommen werden. Den drei Tatverdächtigen konnten bereits 20 Fakten nachgewiesen werden. Sie sollen die Ladendiebstähle für die Finanzierung ihres Suchtmittelkonsums begangen haben. Die Tatverdächtigen zeigten sich in ihren Einvernahmen geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Drei in eine Justizanstalt gebracht.