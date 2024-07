Einbruch in Firmengebäude: Räume durchsucht und Handkassa gestohlen

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 14:16 / ©New Africa-stock.adobe.com

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 29. Juli 2024, 23.00 Uhr bis 30. Juli 2024, 07.45 Uhr in ein Firmengebäude in Mils bei Imst ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten eine Handkassa. Durch diese Tat entstand ein Schaden im unteren, vierstelligen Eurobereich.