Wanderer (68) stürzt in den Tod: Suche in Kärnten endet tragisch

Ein 68-jähriger Wanderer aus dem Bezirk Murtal kam bei einer Wanderung in der Vellacher Kotschna ums Leben.

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 14:50 / ©Pexels auf Pixabay

Am Montag, den 29. Juli 2024, brach ein 68-jähriger Mann aus der Steiermark, Bezirk Murtal, zu einer Wanderung in der Vellacher Kotschna auf. Sein Ziel waren der Seeländer Sattel und die Velika Baba. Als der Mann bis zum Abend nicht in seine Unterkunft zurückkehrte, meldete seine besorgte Frau ihn gegen 19 Uhr als vermisst.

Intensive Suchmaßnahmen

Die Polizei startete umgehend eine Suchaktion, bei der eine Handypeilung und ein Suchflug mit dem Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen. Gegen 20.30 Uhr konnte der Mann schließlich unterhalb des Gipfels der Velika Baba in steilem Gelände gefunden werden. Der Notarzt des ebenfalls im Einsatz stehenden Rettungshubschraubers konnte jedoch nur noch den Tod des Wanderers feststellen.

Tödlicher Sturz

Nach ersten Erhebungen im Unfallbereich wird vermutet, dass der 68-Jährige beim Abstieg auf einem schmalen und ungesicherten Steig gestolpert ist. Dabei stürzte er etwa 100 Meter über steiles, felsiges Gelände und erlitt dabei tödliche Verletzungen.