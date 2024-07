Nullrunde für Spitzenpolitiker: Steiermark friert Gehälter ein

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 15:15 / ©5 Minuten

Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang haben sich darauf verständigt nach der halben Gehaltsanpassung 2024, im Jahr 2025 eine Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker auf Landesebene festzulegen. Diese Nulllohnrunde gilt für den Landeshauptmann, den Landeshauptmann-Stellvertreter, Landesrätinnen und Landesräte, das Landtagspräsidium und die Klubobleute. Die Bezüge der Landtagsabgeordneten sollen (wie auf Bundesebene) um die Hälfte des Anpassungsfaktors erhöht werden.

„Wir wollen ein Zeichen setzen“

„Es ist ein wichtiger und richtiger Schritt, dass die Bundesregierung die Pensionen um den vollen Anpassungsfaktor erhöht, um die Kaufkraft der Pensionisten in unserem Land zu erhalten. In einer Zeit angespannter öffentlicher Haushalte wollen wir außerdem ein Zeichen setzen und werden die Bezüge der steirischen Spitzenpolitiker einfrieren“, so Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.

Vorgesehenen Bezugshöhen

Das Land Steiermark deckelt die Politikerbezüge seit Jahren unter den im Bezügebegrenzungsgesetz des Bundes vorgesehenen Bezugshöhen für die einzelnen landespolitischen Verantwortungsträger.