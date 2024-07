In Trauer: Flieger-Legende des Heeres stirbt völlig unerwartet

Völlig überraschend und auf tragische Art und Weise starb der bekannte Bundesheer-Offizier (68) am Montag auf einer Bergtour in der Nähe seiner Heimatgemeinde Seckau (Stmk.). Nähere Umstände des Unfalls sind noch nicht bekannt. Ermittlungen wurden eingeleitet.

„Möge die Erde dir leicht sein“

„Am 6. Juni 1988 überstellte er den 1. Draken nach Graz und am 22. Dezember 2005 rollte der letzte Draken mit Oberst Kowatsch am Steuer für immer in den Hangar. Die Erde möge Dir leicht sein“, schreibt Bundesheer-Sprecher Michael Bauer auf Twitter. Der Schock über das viel zu frühe Ableben der vor vier Jahren vom Dienst abgetretenen Bundesheer-Legende sitzt tief, die Anteilnahme ist groß: „Eine Fliegerlegende fliegt zu seinem letzten Landeplatz! RiP“, kommentiert ein User.

Große Karriere als Flieger

Doro Kowatsch rückte nach seiner Matura 1974 als Grundwehrdienst bei der Fliegerwerft in Zeltweg ein. Durch Zufall nahm er an der Pilotentestung teil, welche er prompt bestand. 1978 musterte er an der Theresianischen Militärakademie mit dem Jahrgang Flitsch-Tolmein aus. Ab Mai 1980 erfolgte seine Verwendung als Einsatzpilot auf der Saab 105. Fünf Jahre später wurde er zum Staffelkommandanten beim Überwachungsgeschwader bestellt. Von Oktober 1985 bis Februar 1988 versah er Dienst in Schweden im Rahmen der Ausbildung auf Saab 35OE Draken.

Doro Kowatsch war lange Zeit Chefs des Überwachungsgeschwaders in Zeltweg. Seine Karriere hatte er mit der Segelflugausbildung bei der Heeresflugsportvereinigung Kondor begonnen. Nach der Theresianischen Militärakademie flog er die Saab 91 Safir und Saab 105 Ö.

Die Familie trauert

Im Jahr 1980 wurde der Steirer zum Einsatzflugzeugführer und zum stellvertretenden Kommandanten der 1. Staffel des Überwachungsgeschwaders berufen und lernte als erster Offizier in Schweden die Handhabung der Saab „Draken“. Der versierte Flieger und hochgeschätzte Vorgesetzte war auch Präsident der Gesellschaft zur Förderung der Österreichischen Luftstreitkräfte. Er hinterlässt eine Familie.