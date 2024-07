Wolfs-Abschussverordnungen laut WWF „aus mehreren Gründen rechtswidrig“

Ein dementsprechender Bescheid erging schon 2014, wird aber in Österreich ignoriert. Was kaum jemand weiß: Wegen des Verstoßes gegen das Unions- und Völkerrecht läuft daher gegen Österreich seit zehn Jahren ein Vertragsverletzungsverfahren.

„Verordnungen aus mehreren Gründen rechtswidrig“

Dazu heißt es jetzt in einer Aussendung des „WWF“: Die Verordnungen zum Abschuss von Wölfen sind aus Sicht des WWF Österreich aus mehreren Gründen rechtswidrig. Einerseits müssen die Bundesländer bei der Erstellung von Entnahme-Entscheidungen nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs aus dem Jahr 2023 auch Umweltschutzorganisationen „effektiv beteiligen“. Das ist aber derzeit nicht der Fall. Diese Verpflichtungen ergeben sich aus der Aarhus-Konvention. Diese stellt klar, dass Umweltschutzorganisationen das Recht haben müssen in die Entnahmeverfahren von streng geschützten Tierarten eingebunden zu sein und diese auf ihre Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht überprüfen zu lassen.

Vertragsverletzungsverfahren läuft seit mehr als zehn Jahren

Durch das Ausweichen auf Verordnungen umgehen die Bundesländer den zustehenden Rechtsschutz von Umweltschutzorganisationen. Das ist ein Verstoß gegen Völker- und Unionsrecht und unter anderem läuft deswegen seit mehr als zehn Jahren ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich. Völkerrechtlich wurde Österreich hier schon mehrfach als rechtsbrüchig befunden, unionsrechtlich schickte die EU-Kommission im Herbst 2023 eine mit Gründen versehene Stellungnahme an Österreich.

Urteil zeigt, dass viele Abschüsse rechtswidrig sind

Dies ist der letzte formale Schritt vor Erhebung einer Klage beim Europäischen Gerichtshofs. Bei einer Verurteilung müssen entsprechende Strafzahlungen erfolgen. Anderseits zeigt auch das Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH) vom 11. Juli 2024, dass viele Wolfsabschüsse in Österreich rechtswidrig sind. Denn der Abschuss darf immer nur das letzte Mittel sein. Bevor man Wölfe tötet, müssen zunächst Alternativen wie der Herdenschutz im Einzelfall geprüft werden. Auch braucht es vor Abschüssen den günstigen Erhaltungszustand des Wolfs in Österreich.

13 Wölfe in Kärnten bereits geschossen

Mit nur sechs Rudeln ist der Bestand noch viel zu klein und das langfristige Überleben des Wolfs in Österreich nicht gesichert. Zur Erinnerung: Allein in Kärnten ließ Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) per Verordnung 13 Wölfe bis jetzt abschießen, die meisten davon Jungwölfe, die auf der Suche nach einem Partner oder einem neuen Revier zu nahe an Ortschaften oder Häuser gerieten.

„Wölfe sind streng geschützt“

Deshalb fordert der WWF die Landesregierungen auf, ihre rechtswidrige Praxis zu beenden und das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vollinhaltlich anzuerkennen. „Wölfe sind streng geschützt – daher darf man sie nicht willkürlich abschießen, sondern muss sich an die europäischen Regeln halten. Zugleich sollten die Bundesländer endlich eine Herdenschutz-Offensive starten und die dafür verfügbaren EU-Fördermittel nützen“, sagt Christian Pichler vom WWF.

Politiker wurden bereits mit Strafanzeigen eingedeckt

Gruber wie auch verantwortliche Politiker in anderen Bundesländern, wurden inzwischen – wie berichtet – von Tierschützern wegen des Verdachtes der Rechtsverweigerung mit Strafanzeigen eingedeckt. Für alle gilt natürlich die Unschuldsvermutung.