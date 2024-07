Insolvent: Dieses Klagenfurter Unternehmen kämpft ums Überleben

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 16:54 / ©h_lunke/ #37156833 /stock.adobe.com

Am Dienstag, den 30. Juli 2024, wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren für die MR Hausbetreuung & Reinigung eröffnet. Das Verfahren erfolgt ohne Eigenverwaltung und umfasst einen Sanierungsplan, der eine 20-prozentige Rückzahlung innerhalb von zwei Jahren vorsieht. Betroffen sind sieben Gläubiger und zwei Dienstnehmer, wie der Alpenländische Kreditorenverband (akv) und der KSV berichten.

Ursachen der Insolvenz

Laut Angaben des Schuldners sind die finanziellen Probleme auf die Fokussierung des Unternehmens, also auf die Reinigung von Apartmentanlagen, in den letzten zwei Jahren zurückzuführen. Diese Strategie führte zu einer Überbelegung des Personals, wobei die hohen Lohn- und Lohnnebenkosten den Umsatz nicht decken konnten. Infolgedessen wurde der Personalbestand reduziert und das Unternehmen konzentriert sich nun auf Stammkunden, die regelmäßige Einnahmen bringen.

Passiva etwa 68.000 Euro

Die Passiva des Unternehmens belaufen sich auf etwa 68.000 Euro, wie vom akv berichtet. Der KSV berichtet allerdings von 70.000 Euro Passiva. Laut dem akv, werden die Aktiva im Antrag lediglich in Form von Außenständen in der Größenordnung von ca. EUR 6.770,00 angeführt. Die Überschuldung beträgt somit rund 61.230 Euro. Die Verbindlichkeiten sind auf eine unzureichende Deckung der Lohnkosten zurückzuführen, die durch die Überzahl an Personal für die Reinigung von Apartmentanlagen entstanden sind.

Sanierungsplan

Der vorgelegte Sanierungsplan sieht vor, dass die Verbindlichkeiten in Höhe von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren zurückgezahlt werden. Die Finanzierung dieser Rückzahlungen soll aus der Fortführung des Unternehmens erfolgen. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 26. August 2024 über den Alpenländischen Kreditorenverband ([email protected]) oder den KSV 1870 ([email protected]) anmelden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2024 um 17:02 Uhr aktualisiert