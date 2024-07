Musik als Freiraum: „Spaces of Freedom“ im Steirischen Herbst

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 16:58 / ©ORF musikprotokoll, M. Gross

Vom 3. bis 6. Oktober 2024 lädt das musikprotokoll im Rahmen des Steirischen Herbstes nach Graz ein, um das Thema „Spaces of Freedom“ zu erkunden. Das Festival für zeitgenössische Musik kooperiert mit verschiedenen Instituten der Kunstuniversität Graz (KUG) sowie der Künstlerisch-Wissenschaftlichen Doktoratsschule, die ab Herbst als Zentrum für künstlerische Forschung fungiert. Gemeinsam stellen sie die Frage, wie Freiräume durch Musik geschaffen, eingeschränkt oder erweitert werden können.

Besonderes Highlight

Ein besonderes Highlight des Festivals ist das Konzert der Sängerin Viktoriia Vitrenko, das am 6. Oktober im Theater im Palais stattfindet. Vitrenko interpretiert Lieder, die von Isolation und Ungewissheit handeln, gewidmet an ihre Freundin und Kollegin Maryja Kalesnikawa, einer Ehrendoktorin der KUG. Dieses Konzert trägt den Titel „Limbo“ und thematisiert die tiefen Spuren, die Krieg in die politischen, sozialen und kulturellen Ebenen einer Gesellschaft einbrennt.

Gewinner des Student 3D Audio Production Competition

Ebenfalls am 3. Oktober werden im Dom im Berg die Gewinner des Student 3D Audio Production Competition (S3DAPC) ihre preisgekrönten Werke in der Kategorie Zeitgenössische Computermusik präsentieren. Diese Veranstaltung ist eine Produktion des Instituts für Elektronische Musik und Akustik (IEM) in Zusammenarbeit mit dem VDT – Verband deutscher Tonmeisterinnen, ORF musikprotokoll und Sounding Future.

Außergewöhnliches Projekt

Ein weiteres außergewöhnliches Projekt ist die Weiterentwicklung des 88-stimmigen Automatenklaviers durch Winfried Ritsch, Professor am IEM. Das Grazer Ensemble Zeitfluss wird als erstes Ensemble Kompositionen für dieses einzigartige Instrument aufführen, darunter Werke von Elisabeth Harnik, Alisa Kobzar und Orestis Toufektsis.

Fünfstündiger Konzertabend

Zum Abschluss des Festivals wird am 6. Oktober ein fünfstündiger Konzertabend zu Ehren des Komponisten Hermann Markus Preßl im Kulturzentrum bei den Minoriten stattfinden. Unter dem Titel „Das heilige Nichts“ werden die PPCM-Studierenden der Kunstuniversität Graz Werke dieses außergewöhnlichen Komponisten aufführen.