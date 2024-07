53-jähriger Radfahrer bei Überholmanöver schwer verletzt

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 17:29 / ©5 Minuten

Ein 39-jähriger Österreicher lenkte am Dienstag, 30. Juli 2024 gegen 11.25 Uhr ein Auto auf der Tiroler Straße von Innsbruck kommend in Richtung Pettnau. Zur selben Zeit fuhr ein 53-jähriger Österreicher mit seinem Rennrad auf derselben Straße in entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe eines Gasthofes im Gemeindegebiet von Pettnau wollte der Rennradfahrer einen vor ihm fahrenden Traktor überholen. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Auto-Lenker sowie dem Rennradfahrer.

Schwer verletzt

Der 53-jährige Rennradfahrer erlitt bei diesem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.