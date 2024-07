Spezialwerkzeug und Maschinen aus Firmengelände entwendet

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 17:36 / ©Fotolia.com

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag, 26.Juli 2024, 10 Uhr und dem Dienstag, 30. Juli 2024, 8.43 Uhr in ein abgegrenztes Grundstück einer Firma in Amras ein. Dort entwendeten sie aus einem dort abgestellten Anhänger Spezialwerkzeug sowie diverse Maschinen. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.