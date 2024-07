Hagleitner eröffnet neues Logistikzentrum in Villach

Die Bauarbeiten für das neue Gebäude dauerten 12 Monate. Vor dem eigentlichen Spatenstich hatte altes Gemäuer teils weichen müssen, um Platz zu machen. Das Hygieneunternehmen betreibt seit 1995 eine Niederlassung vor Ort, drei Millionen Euro sind in die aktuelle Expansion in Villach geflossen.

Versorgungsgebiet über Kärnten hinaus

Von Villach aus liefert Hagleitner Erzeugnisse an 3.500 Kunden: an Firmen und öffentliche Institutionen; zu finden sind diese Kunden in Kärnten, Osttirol, dem Salzburger Lungau sowie in der steirischen Stadt Murau – so weit reicht das Versorgungsgebiet. Gefertigt aber werden Hagleitner-Waren im Bundesland Salzburg: Das Familienunternehmen forscht, entwickelt und produziert in Zell am See, dort hat Hagleitner den Muttersitz.

Arbeitsplatz für 31 Menschen

„Villach war eine unserer ersten Außenstellen“, erinnert sich Geschäftsführer Hans Georg Hagleitner. 2024 gibt es seine Firma an 27 Standorten in zwölf Ländern. „ Je stärker wir wachsen, desto wichtiger werden unsere Stützpfeiler – Villach erweist sich strategisch als Stützpfeiler. Mein Bekenntnis zum Standort ist ungebrochen. 31 Menschen wirken derzeit in Villach mit, sie betätigen sich im Vertrieb, im Innendienst, als Zusteller und Techniker. “

„Wissenstransfer ist das Um und Auf“

Der Ursprungsbau habe die aktuellen Anforderungen nicht mehr erfüllt. Es brauche zeitgemäße Arbeitswelten und Schulungsräume – „wie wir sie jetzt nutzen“, sagt der Firmenchef: „ Hagleitner will als Technologieführer die gesamte Hygienebranche voranbringen. Wissenstransfer ist hierbei das Um und Auf, nur so können wir auch die gebotene Servicequalität sicherstellen. Architektur spielt da wesentlich mit hinein. “

Fotovoltaik und E-Tankstelle

Das neue Vertriebs- und Logistikzentrum verfügt über eine Fotovoltaikanlage, den hauseigenen Strombedarf soll sie bis zu einem Drittel abdecken – im Sommer sei das realistisch, schildert Hans Georg Hagleitner. Zudem stehen Ladestationen für E-Autos bereit. Äußerlich erscheint der Komplex firmentypisch: Weiß gestaltet sich das Warenlager – blau ein gläserner Kubus, er beherbergt Arbeits- und Schulungsräume.

Das ist der Konzern

Hagleitner gestaltet Hygiene: Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegemittel, Kosmetik – dazu Spender, Dosiergeräte und Apps. Die Ware entsteht in Zell am See in Österreich. Hier hat Hagleitner den Muttersitz; hier wird geforscht, entwickelt und produziert. Zugleich betreibt das Unternehmen Beratungs-, Verkaufs-, Logistik- und Ausbildungsstätten, so agiert es an 27 Standorten in zwölf europäischen Ländern. In 66 Ländern weltweit sind Erzeugnisse ferner über Partner verfügbar. Rund 1.300 Menschen beschäftigt der Konzern. Der Umsatz bezifferte sich zuletzt auf 155,8 Millionen Euro, dieses Resultat hat die Hagleitner-Gruppe im Geschäftsjahr von April 2022 bis März 2023 erzielt. 44 Prozent macht die Exportquote aus.

Das Management

Seit 1971 gibt es die Firma Hagleitner, sie ist fest in Familienhand. Hans Georg Hagleitner hat 1988 die Geschäfte seines Vaters Johann übernommen und führt seither das Unternehmen. Hans Georgs Töchter Katharina und Stefanie gehören 2024 dem Management-Board an: Katharina steuert dort Vertriebsagenden, steht den Direct Sales vor. Stefanie verantwortet das gesamte Marketing und Produktmanagement.