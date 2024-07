10-jähriges Jubiläum: Graz im Zeichen der Musik und Talente

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 18:28 / ©Svetlana Soboleva

Unter dem mitreißenden Motto „PAAARTY!“ feiert das ARSONORE-Festival sein 10-jähriges Jubiläum. Vom 4. bis 8. September 2024 verwandelt sich Schloss Eggenberg in Graz in eine Bühne für aufstrebende Talente der Kunstuniversität Graz (KUG) und renommierte Musiker.

Am 4. September

Den Auftakt macht das hochkarätige Ensemble Wien-Berlin, das am 4. September im prächtigen Planetensaal mit einem bunten Programm aufwartet. Von Strausswalzern bis zu südamerikanischen Rhythmen wird eine breite Palette musikalischer Schätze gehoben. Unterstützt werden sie dabei von KUG-Professor Gerald Pachinger an der Klarinette und dem künstlerischen Leiter des Festivals, Markus Schirmer, am Fazioli-Flügel. Ein besonderes Highlight des Abends ist der Auftritt des weltbekannten Clowns Anatoli Akerman, der für eine extra Portion Unterhaltung sorgt.

Am 5. September

Der 5. September steht ganz im Zeichen der jungen KUG-Talente unter dem Titel „PURA VIDA!“. KUG-Absolventen wie Jevgēnijs Čepoveckis und Feride Büyükdenktas, sowie die Studierenden Dunja Kalamir und Leonhard Baumgartner, bringen gemeinsam mit den Professoren Julian Arp und Petrit Çeku sowie Gastkünstlerinnen Werke von Beethoven bis Mendelssohn-Bartholdy zum Klingen.

Am 6. September

Am 6. September wird es virtuos, wenn der „g’scheite Professor“ Harald Haslmayr das Publikum durch die Welt der Musik führt. Das Trio Mesdames und weitere junge Talente wie Silvia Escamilla Jiménez und Natan Zlodre präsentieren ein abwechslungsreiches Programm, das sich perfekt für einen Familienvormittag eignet. Am Abend steht alles im Zeichen von Chopin.

Am 7. September

Der 7. September bringt mit „The Berger & Bakanic Big Bash“ und der anschließenden DJ-Night „Studio 74 Reloaded“ im Dom im Berg die Party-Stimmung auf den Höhepunkt. Zum krönenden Abschluss des Festivals lädt am 8. September das berühmte Ensemble Mnozil Brass zu einem einzigartigen Konzert in die Oper Graz ein, unterstützt von Special Guests.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2024 um 18:32 Uhr aktualisiert