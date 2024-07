Das 21. Chiala Afrikafestival: Ein Fest der Vielfalt in Graz

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 19:16 / ©CHIALA

Das 21. Chiala Afrikafestival lädt zu zwei Tagen voller Musik, Workshops, kulinarischer Genüsse und vielfältiger Erlebnisse ein. Unter dem Motto „Gemeinschaft und Respekt“ bringt der Verein Chiala Menschen aus Afrika und Europa zusammen, um ein Wochenende voller Freude und kulturellem Austausch zu feiern.

Facettenreiches Programm

Die Festivalbesucher erwartet ein facettenreiches Programm, das sowohl nationale als auch internationale Künstler auf die Bühne bringt. Mitreißende Rhythmen und inspirierende Auftritte von Ibrahima Ndiaye, Abdou Cámara, Batala, Nadine und Etlah Ayman, Adama Dicko & Seno Blues, Nda Chi und Vento Sul. Die musikalische Vielfalt spiegelt die unterschiedlichen Facetten des afrikanischen Kontinents wider und lädt zum Tanzen und Genießen ein.

Vielzahl an Workshops

Neben den musikalischen Darbietungen bietet das Festival eine Vielzahl an Workshops, die sowohl Körper als auch Geist ansprechen. Besucher können sich in Tanz- und Trommelworkshops ausprobieren oder an einem Antirassismusworkshop teilnehmen, um sich mit wichtigen gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Für Modebegeisterte gibt es eine Fashionshow, die moderne und traditionelle afrikanische Designs präsentiert.

Reise durch Afrika

Ein besonderes Highlight ist die kulinarische Reise durch Afrika. An verschiedenen Ständen können die Gäste die Vielfalt der afrikanischen Küche entdecken und genießen. Von herzhaften bis hin zu süßen Köstlichkeiten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der alljährliche Bazar lädt zudem zum Stöbern und Entdecken ein, wobei zahlreiche Stände Kunsthandwerk, Kleidung und vieles mehr anbieten. Für die jüngsten Besucher wird ein buntes Kinderprogramm geboten, das Spaß und Unterhaltung garantiert. Das Festivalgelände wird zu einem Ort, an dem sich alle Generationen wohlfühlen und neue Erfahrungen sammeln können.