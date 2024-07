Kirchtags-Herzen heiß begehrt: Weißt du schon, wo du sie findest?

Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es die Kirchtagsherzen nun auch bei den Securitys an den WCs. Viele der mobilen Toilettenanlagen befinden sich entlang der Draulände. Das Kirchtags-Herz ist zudem an den Verkaufshüten am Hauptplatz und beim Stadtmarketing Villach am Hans-Gasser-Platz 5 erhältlich.

Villacher Kirchtags-Herz

Das Villacher Kirchtags-Herz, ein begehrtes Sammlerstück, ist für € 5,00 erhältlich. Mit dem Erwerb des Herz-Ansteckers sind auch einige besondere Vorteile verbunden:

Gratis-Benützung der mobilen Toilettenanlagen am Kirchtags-Gelände

Gratis-Benützung des Kirchtagsbusses im gesamten Villacher Stadtgebiet

Gratis-Benützung der Busse zum Faaker See und Ossiacher See in Kooperation mit der Tourismusregion Villach

20 Prozent Ermäßigung beim Kauf von Kirchtags-Merchandising-Artikeln im Stadtmarketing am Hans-Gasser-Platz 5

Symbolik des Herzens

Dein Herz RECHTS angesteckt bedeutet – I HOB DI GERN (für alle, die die Liebe schon gefunden haben oder vergeben sind), dein Herz LINKS angesteckt – I HÄTT DI GERN (für alle, die auf der Suche oder offen für eine neue Liebe sind).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2024 um 20:01 Uhr aktualisiert