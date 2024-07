Mann (36) stürzte 200 Meter ab in den Tod

Ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung unternahm am Dienstag, 30. Juli 2024 gemeinsam mit einer Bekannten eine Bergtour auf die Drachenwand im Gemeindegebiet Mondsee.

Stürzte 200 Meter ab

Die Bergsteiger wollten den Drachenwand-Klettersteig mit einer Schwierigkeit von C/D begehen, der in etwa 400 Klettermetern auf den 1060 Meter hohen Gipfel führt. Gegen 11 Uhr befanden sich die beiden unterhalb des Sektor 10. Der 36-Jährige hängte sich dabei mit seinem verwendeten Klettersteigset in einem Bereich der Schwierigkeit A/B Stelle aus dem Steig aus, um eine Gruppe von fünf weiteren Bergsteigern zu überholen. Während des Überholens verlor der Mann plötzlich das Gleichgewicht und stürzte. Laut Zeugenaussagen versuchte der Bergsteiger noch sich an einem Stein festzuhalten, der sich löste und mit dem Bergsteiger abstürzte. Das Absturzgelände mündete nach mehreren Metern in die nahezu senkrechte Felswand der Drachenwand, wo der Mann etwa 200 Meter abstürzte.

Er verstarb noch vor Ort

Kräfte der Bergrettung und Alpinpolizei stiegen zum Wandfuß auf – tragischerweise verstarb der 36-Jährige noch an der Unglücksstelle. Bergretter stiegen über den Hirschsteig auf, um die Begleiterin und Zeugen ins Tal zu bringen.