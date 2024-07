Retter auf SUP-Board: Urlauber in Strobl vor dem Ertrinken bewahrt

Am Dienstag

Ein 77-jähriger polnischer Urlauber geriet am Dienstag 30. Juli, kurz nach 14 Uhr, im Gemeindebad von Strobl in Schwierigkeiten. Ohne Fremdverschulden und vermutlich aufgrund körperlicher Beschwerden schluckte er Wasser, fing zu husten an und konnte sich nicht mehr über Wasser halten.

Rasch wieder bei Bewusstsein

Sofort eilten mehrere Ersthelfer heran. Ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck schnappte sich das SUP-Board eines Badegastes, schwamm damit zum Verunfallten und hob den Bewusstlosen auf das Board. In stabiler Seitenlage erlangte der Pole rasch wieder das Bewusstsein. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins in die Landesklinik Salzburg gebracht.