Welpen in Waldstück ausgesetzt: Verantwortlicher angezeigt

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 20:27 / © JacLou DL auf Pixabay

Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt setzte am 13. Juli 2024 drei 5 Monat alte Hundewelpen in einem Waldstück im Bezirk Freistadt aus. Die nicht gechipten Mischlingswelpen wurden von einem Bewohner der dortigen Ortschaft gefunden – die Tierrettung fing die Hundewelpen ein und betreute sie in der Tierschutzstelle Freistadt. Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der Mann nun ausgeforscht werden – er wird bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.