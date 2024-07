Streit auf Sommerfest: Unbekannter schlägt 30-Jährigen nieder

Am 20. Juli 2024 gegen 3.30 Uhr kam es auf einem Sommerfest in Prambachkirchen zu einer vorerst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. In deren Verlauf beleidigten und beschimpften sie sich gegenseitig. Ein unbeteiligter Mann im Alter von 30 Jahren aus dem Bezirk Eferding versuchte den Streit zu schlichten. Dabei schlug ihm einer der beiden Männer mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser schwer verletzt wurde. Der unbekannte Mann fuhr daraufhin mit einer Bekannten in Richtung Bundesstraße davon. Derzeit laufen die Zeugeneinvernahmen und weitere Ermittlungen.

Täterbeschreibung:

Der gesuchte Mann ist etwa 25 Jahre alt, 185 cm groß, schlank, hat braun-schwarze Haare, seitlich kurz, sowie einen gepflegten Bart, spricht gut Deutsch und hat den Rufnamen „Toni“ und dürfte vermutlich albanischer Abstammung sein und in Wels wohnen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prambachkirchen unter 059133/ 4223-100 zu melden.