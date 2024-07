SommerwÃ¤rme und Gewittergefahr: So wird das Wetter in Ã–sterreich

Wetterexperten von Geosphere Austria prognostizieren über den Bergen Quellwolken, die in der Folge ein paar Gewitter und Regenschauer mit sich bringen könnten. Abseits der Gewitter weht der Wind schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest. Die Temperaturen starten am Morgen bei frischen 8 bis 20 Grad, doch im Laufe des Tages steigen sie kräftig an. Am Nachmittag werden heiße 28 bis 35 Grad erwartet. Trotz der sommerlichen Wärme sollten sich insbesondere Bewohner der westlichen Regionen auf mögliche Gewitter vorbereiten.