Sommertag in der Steiermark: Sonnenschein und mögliche Gewitter am Abend

Wie wird das Wetter in der Steiermark?

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 20:54

Laut GeoSphere Austria zeigt sich die Sonne fast ungestört, nur über den Bergen ziehen vermehrt Quellwolken auf. Besonders in der westlichen Obersteiermark steigt am Nachmittag und Abend das Risiko für einzelne Wärmegewitter. Die Temperaturen starten mit angenehmen 11 bis 17 Grad in den Tag und klettern im Laufe des Tages auf 30 bis 33 Grad.