Im „Anflug“: Lassen Polarlichter wieder den Nachthimmel erstrahlen?

Bereits am heutigen 30. Juli bis Mitte August sind daher nun wieder Polarlichter im Bereich des Möglichen, wie „Futurezone“ berichtet. Der Grund dafür sind die Sonnenstürme, die sich am Wochenende ereignet haben. Wann genau und ob die Teilchen dann bei der Erde ankommen, ist noch nicht gänzlich geklärt. Ab dem heutigen Dienstag seien geomagnetische Stürme auf der Erde jedenfalls möglich.

Bis hierhin dürften Polarlichter den Himmel erstrahlen

Ob die daraus resultierenden Polarlichter dann auch in Österreich zu sehen sein werden, steht übrigens noch in den Sternen geschrieben. Wie die US Wetterbehörde NOAA erklärt, könnte man nämlich ab dem 50. Breitengrad auch mit Polarlichtern rechnen. Österreich liegt allerdings etwas südlich davon, verläuft der 50. Breitengrad doch in etwa dort, wo unter anderem auch Prag liegt.

©Rosie Orasch | Polarlichter haben Mitte Mai ganz Österreich erstrahlen lassen. ©Rosie Orasch | Der Nachthimmel war in die unterschiedlichsten Farben getaucht. ©Rosie Orasch | Prächtiges lila lag über Kärnten. ©Rosie Orasch | Die Szenen waren wie aus dem Film.

Kann man die Polarlichter auch in Österreich sehen?

Dennoch ist es freilich nicht unmöglich, dass man diese Polarlichter dann auch in Österreich zu Gesicht bekommt, wenn man in den Norden sieht oder auf einer Erhöhung steht. Jedenfalls könne man nur sehr kurzfristig sagen, wann und ob die Sonnenteilchen die Erde erreichen werden. Fakt ist: Der Sonnensturm ist etwas schwächer als jener, der Mitte Mai für starke Polarlichter auch über Österreich gesorgt hat. Viele Fotos zeugen von dem Naturereignis. Mehr dazu hier: Polarlichter am österreichischen Nachthimmel.

Häufig gestellte Fragen Was sind Polarlichter? Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes, hauptsächlich Elektronen, aber auch Protonen, auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre treffen. Dort regen sie die vorhandenen Luftmoleküle zum Leuchten an. Quelle: www.tessloff.com Welche Voraussetzungen braucht es für Polarlichter? Nicht jeder Sonnensturm sorgt für Polarlichter. Er muss dabei stark genug sein. Auch die Wetterbedingungen müssen mitspielen, damit die Lichter überhaupt wahrgenommen werden können. Am besten sind die Polarlichter im Herbst, Winter oder Frühling in einer wolkenlosen Nacht zu sehen. Wie häufig sind Polarlichter zu sehen? Das ist immer unterschiedlich und hängt von der Stärke des Sonnenzyklus ab. Im Jahr 2023 kam es bisher zu vier Events. bei einem starken Sonnensturm im April waren die Lichter besonders gut zu sehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2024 um 21:52 Uhr aktualisiert