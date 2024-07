Nachtschwärmer aufgepasst: Meteor-Ströme bieten ein Himmelsspektakel!

Die Sommermonate sind bekannt für ihre erhöhte Sternschnuppen-Aktivität. Besonders im Juli und August bieten die Nächte beeindruckende Himmelsereignisse, die sich niemand entgehen lassen sollte.

Höhepunkt der Delta-Aquariiden

Der Meteorschauer der Delta-Aquariiden erreicht am 31. Juli seinen Höhepunkt, wie Medien berichten. In dieser Nacht können bis zu 20-50 Meteore pro Stunde am Himmel gesehen werden. Diese Sternschnuppen bieten ein beeindruckendes Schauspiel, das besonders in klaren, dunklen Nächten gut zu beobachten ist. Neben den Delta-Aquariiden sind im Juli noch weitere kleine Meteorströme aktiv. Diese sorgen dafür, dass Nachtschwärmer eine gute Chance haben, Sternschnuppen zu entdecken.

Der Höhepunkt der Perseiden im August

Ein weiteres Highlight des Sommers ist der Perseiden-Meteorstrom, der am 12. August seinen Höhepunkt erreicht. Dieser bekannte Meteorstrom bringt jedes Jahr zahlreiche Sternschnuppen mit sich und ist besonders intensiv.

Tipps für die Sternschnuppen-Beobachtung

Um die besten Chancen zu haben, die Sternschnuppen zu sehen, sollten Beobachter sich von künstlichem Licht entfernen. Ein freier Blick auf den Himmel ohne Hindernisse ist ideal. Ferngläser oder Teleskope sind nicht notwendig, da die Meteore mit bloßem Auge sichtbar sind.

