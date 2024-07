Sonnenschein pur: So wird das Wetter am Mittwoch in Kärnten

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 00:06 / ©5 Minuten

Am Mittwoch wird der Tag in Kärnten mit überwiegend wolkenlosem Himmel beginnen, berichten die Experten bei GeoSphere Austria. Nach der Auflösung von vereinzelten Hochnebelfeldern zeigt sich der Vormittag von seiner besten Seite. Die Temperaturen steigen schnell an und erreichen schon bald die ersten warmen Werte.

Höchstwerte zwischen 30 und 34 Grad

Am Nachmittag werden sich über den Bergen einige Quellwolken bilden, die jedoch meist harmlos bleiben. Im Westen können vereinzelt Wärmegewitter auftreten, die aber keine großen Auswirkungen auf das Gesamtwetter haben sollten. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 30 und 34 Grad.