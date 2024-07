Sonnenschein und 34 Grad: So wird das Wetter am Mittwoch in Wien

Die Meteorologen von GeoSphere Austria berichten, dass der Mittwoch in Wien von ungetrübtem Sonnenschein geprägt sein wird. Oftmals bleibt der Himmel den ganzen Tag über wolkenlos, was perfekte Bedingungen für alle Sonnenanbeter schafft.

Angenehme Morgenstunden

In den frühen Morgenstunden liegen die Tiefsttemperaturen bei 13 Grad am Stadtrand und 19 Grad in der Innenstadt. Der Wind weht schwach aus Ost bis Südost und sorgt für eine angenehme Brise. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen deutlich an. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 33 bis 34 Grad.