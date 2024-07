Unfall in Grafenstein: Alko-Lenker (28) krachte gegen Traktor

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 06:04 / ©FF Grafenstein

Ein 28-jähriger Klagenfurt geriet am Dienstagnachmittag mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn der Poggersdorfer Landesstraße (L 87) in der Gemeinde Grafenstein. In der Folge prallte der Autofahrer gegen einen entgegenkommenden, 42-jährigen Traktorlenker aus dem Bezirk Klagenfurt.

Autofahrer bei Unfall in Grafenstein verletzt

Der 28-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und nach der Erstversorgung von der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert. „Ein Alkotest bei dem Mann verlief positiv und ergab eine leichte Alkoholisierung“, heißt es am Mittwoch vonseiten der Polizei. Der Traktorlenker blieb glücklicherweise unverletzt. Ein Alkotest bei ihm verlief negativ.