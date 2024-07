Meterhohe Rauchsäule: Feuerwehr-Großeinsatz in Etzersdorf

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 06:49 / ©Stadtfeuerwehr Weiz

„Ein 35-Jähriger hatte gegen 16.30 Uhr ein Knistern im Außenbereich seines Wohnhauses wahrgenommen. In der Folge stellte er fest, dass die Laube des angrenzenden Wirtschaftsgebäudes in Vollbrand stand“, heißt es seitens der Polizei. Sofort rückten die Freiwilligen Feuerwehren Rollsdof, Etzersdorf, Weiz, Landscha bei Weiz, St. Ruprecht an der Raab und Viertelfeistritz mit über 100 Kräften und 31 Fahrzeugen zum Einsatz aus.

©Stadtfeuerwehr Weiz | Ein Wirtschaftsgebäude in Etzersdorf stand in Vollbrand. ©Stadtfeuerwehr Weiz | Mehr als hundert Florianis standen im Löscheinsatz. ©Stadtfeuerwehr Weiz | Acht Atemschutztrupps kamen zum Einsatz. ©Stadtfeuerwehr Weiz | Zwei angrenzende Wohngebäude konnten geschützt werden.

Feuerwehr-Großeinsatz in Etzersdorf

„Bereits auf der Anfahrt war eine massive Rauchsäule kilometerweit sichtbar“, schildern die Florianis, bei deren Eintreffen das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand stand. Sofort wurde ein umfassender Löschangriff gestartet. Insgesamt kamen dabei acht Strahlrohre gleichzeitig zum Einsatz. In weiterer Folge wurde eine Zubringleitung zu einem rund 600 Meter entfernten Löschteich hergestellt.

Brandursache noch unklar

Nach rund einer Stunde war das Feuer schließlich gelöscht. „Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Auch kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden“, betont man seitens der Polizei. Die Beamten haben nun die Brandursachenermittlung übernommen. Diese ist derzeit noch nicht bekannt, ebenso wenig wie die genaue Schadenssumme.