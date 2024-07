Schwer verletzt: So viele ausgesetzte Tiere gabs in Wien noch nie

Die Zahl der ausgesetzten Tiere in Wien ist aktuell am negativen Höchststand.

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 07:36 / ©TierQuarTier Wien

Täglich werden die Mitarbeiter der Tierrettung Wien zu bis zu 20 Einsätzen gerufen, um Hunde, Katzen und Kleintiere zu retten. Das ist deutlich mehr als im normalen Jahresschnitt, welcher bei rund acht Rettungen am pro Tag liegt. Seit Anfang Juli wurden bereits mehr als 200 Katzen frauen- oder herrenlos aufgefunden.

Unfälle, Quälerei und Co.

„Jedes Jahr in den Sommermonaten wiederholt sich diese traurige Lage“ so Thomas Benda, Leiter des TierQuarTier Wiens. Viele der gefundenen Tiere sind schwer verletzt – sei es durch Stürze aus Fenstern oder durch Autounfälle. Andere Tiere wurden unter teils grausamen Umständen ausgesetzt. Durch die vielen Aufnahmen ist auch das TierQuarTier Wien ausgelastet. Weil viele Menschen auf Urlaub sind, sinkt in der Ferienzeit nämlich gleichzeitig die Bereitschaft ein Tier zu adoptieren.

Hohe Strafen werden verteilt

Deshalb wird an die Bevölkerung appelliert, nicht wegzuschauen. Wer in Wien eine Katze, einen Hund oder ein anderes Haustier gefunden hat oder vermisst, soll sich an die Hotline 01 4000-8060 wenden. Das Aussetzen oder Zurücklassen von Tieren fällt unter Tierquälerei und wird von Gesetzes wegen besonders hart bestraft. Wer sich seines Tieres auf diese Art und Weise entledigt, hat mit Strafen bis zu 7.500 Euro zu rechnen.