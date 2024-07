Auf Schutzweg angefahren: Pensionist (85) von E-Scooter gestürzt

Am 30. Juli 2024 um 8.37 Uhr kam es in Bregenz, im Bereich der Kreuzung beim Bahnhof, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 73-jährigen Autofahrerin und einem 85-Jährigen auf einem E-Scooter.

Pensionist wurde verletzt

Die Frau bog auf die Rheinstraße in Richtung Hard ein und übersah den dortigen E-Scooter-Fahrer, welcher gerade am Schutzweg in Richtung der Bezirkshauptmannschaft fuhr. Es kam zum Zusammenprall der beiden Pensionisten. Der 85-Jährige stürzte und wurde verletzt. Er musste nach der Erstversorgung in das LKH Bregenz gebracht werden.