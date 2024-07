Wörthersee: „Wellenschlag von Motorbooten tatsächlich ein Problem“

Für Wirbel sorgte am vergangenen Montag der Bericht „Schutz- und Nutzungskonzept Wörthersee“ von der Abteilung „Wasserwirtschaft“ des Landes Kärnten. Diskutiert wird aktuell sogar über ein potenzielles Motorbootverbot an Kärntens größtem See. Grund sei der „mäßige“ ökologische Zustand des Sees. Nun äußerte sich auch Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) dazu: „Die Wasserqualität des Wörthersees ist hervorragend. Worum es hier geht, ist der ökologische Zustand, also das Vorhandensein von Lebewesen, Wasserpflanzen sowie der Fischbestand. Dieser […] musste bereits 2021 von ‚gut‘ auf ‚mäßig‘ herabgesenkt werden.“

Fellner: „Ideen und Vorschläge werden noch bewertet“

In dem Bericht gehe es nicht nur darum, den See als Naturjuwel bestmöglich zu erhalten, sondern „vor allem auch fordern EU-Vorgaben eine Verbesserung des ökologischen Zustandes.“ Die aktuell diskutierten und teilweise auch kritisierten Maßnahmenvorschläge würden laut Fellner aus einem Brainstorming-Papier stammen. „Es ist ein laufender Prozess, die Ideen und Vorschläge werden noch bewertet“, so der Landesrat.

Wellenschlag von Motorbooten am Wörthersee tatsächlich ein Problem

Er hielt zudem fest, dass die Studie am Wörthersee unter wissenschaftlicher Begleitung stehe und, dass auch die Maßnahmenvorschläge wissenschaftlich fundiert sein müssen. Der Wellenschlag von Motorbooten stelle zwar tatsächlich ein massives Problem für die Pflanzenwelt im See dar, „eine mögliche Lösung könnten hier aber zum Beispiel auch Steinschlichtungen an harten Uferkanten sein“, erläutert Fellner. Der Landesrat hielt weiters fest, dass es zum Thema bereits Gespräche mit verschiedenen Betroffenen, unter anderem mit den Wörthersee-Bürgermeisterinnen und -Bürgermeistern gegeben habe. „Beschimpfungen der zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weise ich auf das Schärfste zurück“, betont der Wasserreferent abschließend.