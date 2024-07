Rettungsaktion: Frau bei Unwetter in Rettenbachklamm schwer verletzt

Die Frau wurde nach einem Sturz in der Rettenbachklamm von Einsatzkräften gerettet.

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 08:44 / ©Bergrettung Graz-Land

„Am Sonntag, 28. Juli, kam eine Wanderin in der Grazer Rettenbachklamm in Mariatrost während des Unwetters aufgrund der rutschigen Verhältnisse zu Sturz und verletzte sich so schwer, dass kein Weiterkommen mehr möglich war“, schildert die Bergrettung Graz-Land einen kürzlichen Einsatz. Die Rettungskräfte wurden daraufhin von Angehörigen alarmiert und rückten aus.

Unwetter sorgte für schwierigen Rettungseinsatz

Die Rettungsmission gestaltete sich allerdings sehr schwierig. Das starke Unwetter und die dichte Vegetation in der Klamm machten eine Rettung mit dem Notarzthubschrauber unmöglich. „Die Bergrettung Graz-Land stieg daher mit insgesamt sechs Bergretter_innen und einem Sanitäter des Roten Kreuzes Graz zu der verunfallten Person noch während des andauernden Unwetters auf und versorgte diese vor Ort notfallmedizinisch“, teilen die Einsatzkräfte weiter mit. Anschließend wurde die Wanderin mittels Gebirgstrage und Seilsicherungen aus der Klamm gerettet und dem Roten Kreuz zur weiteren Behandlung übergeben.