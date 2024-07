Zuschuss: Land lässt mehr Geld für Kärntner Pflegeheime springen

Der sogenannte Sockelbetrag, mit dem das Land die 79 Kärntner Pflegeheime finanziert, wurde in der Regierungssitzung am Dienstag beschlossen. Die Erhöhung liegt bei 301 Euro pro Heimplatz und Monat. „Das ergibt für die Monate Oktober, November, Dezember ein Plus von 4,6 Millionen Euro. In Summe macht der Sockelbetrag für das 4. Quartal knapp 58 Millionen Euro aus bzw. für das Gesamtjahr 2024 rund 232 Millionen Euro“, informierte Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) als zuständige Gesundheitsreferentin.

©Büro Beate Prettner Am Foto: Landesrätin Beate Prettner (SPÖ)

Inflation trieb Kosten auch in Kärntner Pflegeheimen in die Höhe

Die Erhöhungen seien aufgrund der enormen Kostensteigerungen notwendig geworden, so Prettner. „Das Pflegewesen der Zukunft braucht neben Vision und Verantwortung vor allem auch Herz – und damit Pflegekräfte, die ihren Beruf als Berufung sehen. Dazu ist es notwendig, so viele Pflegekräfte wie möglich auszubilden. Denn nur bei einer ausreichenden Beschäftigtenzahl kann man sich auch tatsächlich Zeit für jede Bewohnerin, für jeden Bewohner nehmen“, ist die Gesundheitsreferentin überzeugt.

1.700 künftige Pflegekräfte in Ausbildung

Kärnten fährt daher seit Jahren einen offensiven Ausbildungskurs. Unter anderem erhalten Auszubildende für die Pflegefachassistenz eine monatliche Prämie in Höhe von rund 1.300 Euro netto, 14 Mal im Jahr. „Aktuell befinden sich in Kärnten 1.700 künftige Pflegekräfte in Ausbildung. Über unterschiedliche Ausbildungsschienen schließen pro Jahr rund 350 Pflegekräfte ihre Ausbildung ab. Ohne Heimhilfen, denn da kommen jährlich weitere rund 80 Absolventinnen und Absolventen dazu“, so Prettner abschließend.