Kräftige Gewitterfront steuert auf Österreich zu: Hier ist heute mit Hagel zu rechnen

Besonders im Westen Österreichs ist die Gewittergefahr am Mittwoch am größten.

Auch heute ist in manchen Teilen des Landes wieder mit kräftigen Gewittern zu rechnen. Für die westlichen Teile von Tirol und das östliche Vorarlberg wurde von den österreichischen Meteorologen bereits eine orange Warnung ausgesprochen. Eine gelbe Warnung wurde für den gesamten umliegenden Westen Österreichs ausgegeben. Darunter zählen Osttirol, der westliche Teil von Kärnten, der Norden und rundum Salzburg sowie der westliche Teil Oberösterreichs. Laut derzeitigen Prognosen klingen die Schauer erst in der kommenden Nacht aus.

Regen und Gewitter ab heute Mittag erwartet

„Der Einfluss des Hochdruckgebiets lässt langsam nach, wodurch die Luftmassen wieder labiler werden“, geben die Meteorologen bekannt. Eine zunehmend südwestliche Höhenströmung führt dazu, dass energiereiche Luftmassen angeführt werden, heißt es weiter. Ab den heutigen Mittagsstunden, Mittwoch 31. Juli 2024, sind im Westen Quellwolken zu erwarten, aus denen Regen und Gewitter entstehen können. Diese ziehen von Südwesten nach Nordosten.

©skywarn.austria VOn den Gewitter betroffne ist derzeit nur der Westen Österreichs.

Hagel und Überschwemmungen in Innsbruck und Vorarlberg möglich

Laut den Meteorologen von „skywarn austria“ ziehen die Gewitterzellen im Laufe des Tages nach Bayern ab, könnten jedoch in der Nacht noch Salzburg und den Westen Oberösterreichs erreichen. Besonders im Bereich von Innsbruck bis in die östlichen Gebiete von Vorarlberg gilt besondere Vorsicht. Hier ist die Wahrscheinlichkeit für schwere Unwetter, wie Hagel, Sturm und Co. am höchsten. Bis zu vier Zentimeter große Hagelkörner können hier vom Himmel fallen. Wegen des kommenden Starkregens ist auch mit möglichen lokalen Überschwemmungen zu rechnen.