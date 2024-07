Falstaff-Voting: Das sind die schönsten Gastgärten Kärntens

Vor allem in den Sommermonaten laden die Gastgärten der Kärntner Lokale zum Verweilen ein.

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 09:23

Ein schattiges Plätzchen, ein kühles Getränk und herzhafte Kulinarik: Vor allem in den Sommermonaten laden die Gastgärten der Kärntner Lokale zum Verweilen ein. Das weiß auch das Gourmetmagazin „Falstaff“ und machte sich deshalb auch heuer wieder auf die Suche nach Kärntens schönster Außenbewirtung.

Falstaff-Community hat abgestimmt

In Zuge einer Nominierungsphase konnte die Falstaff-Community ihre Favoriten aus allen österreichischen Bundesländern bekannt geben. Im Anschluss landeten die zehn meist genannten Gastgärten zwei Wochen lang in einem Online-Voting. Pro Tag konnten auch die Kärntner einmal für ihren Lieblings-Gastgarten abstimmen. In der Zwischenzeit sind die Stimmen ausgezählt und die Sieger stehen fest.

Lokale aus Klagenfurt und Villach haben die Nase vorne

Auf den ersten Platz votete die Falstaff-Community den Gastgarten der Hafenstadt „Le Garage“ in Klagenfurt. Den zweiten Stockerlplatz gab es für magdas LOKAL und Platz 3 erreichte das Restaurant Maria Loretto in der Wörthersee-Ostbucht. Unter den Top 5 finden sich aber auch das Lokal Josef sowie der Gasthof Annenhof in Villach.