Klimafit Wohnen und Leben in Wien: In Rothneusiedl ist das bald möglich

Eine alternative Energieversorgung und kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte stehen bei der Planung ebenfalls im Fokus. Bis Sommer 2025 ist die Entwicklung eines städtebaulichen Leitbilds für den neuen Stadtteil vorgesehen. Die zukünftigen Bewohner und Unternehmen können sich aktiv in die Gestaltung einbringen und werden zum intensiven Dialog mit den städtischen Stellen, Planer und Experten eingeladen.

Klimafit in die Zukunft

„Die Stadt Wien zeigt in Rothneusiedl, welche Anforderungen an das Wohnen der Zukunft gestellt werden. Eine der zentralen Fragen lautet, wie können wir in Zukunft klimagerecht wohnen und leben? Dabei gilt es, alle Wiener an Bord zu holen. Denn nur durch die Akzeptanz und das aktive Einbringen der Menschen in unserer Stadt wird es möglich sein, in einer klimagerechten Stadt der Zukunft zu leben“, betont Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. „Wir entwickeln in Rothneusiedl einen klimafitten Stadtteil der Zukunft. Neben leistbarem und klimagerechten Wohnraum spielt dabei vor allem auch die Planung großzügiger Grün- und Freiräume eine entscheidende Rolle. In Kombination mit der Verlängerung der U1 entsteht hier ein top angebundener, nachhaltiger Stadtteil mit einer hohen Lebensqualität für alle, die hier künftig wohnen und arbeiten“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

Forschungsprojekt „NEB-RothNEUsiedl“

Der partizipative Prozess in RothNEUsiedl wird nun auch durch die Initiative „Neues Europäisches Bauhaus“ (NEB) der EU-Kommission unterstützt. Sie hat zum Ziel, die Art und Weise zu verändern, wie Gebäude und ganze Stadtquartiere im Sinne der Klimaneutralität bis 2040 errichtet und saniert werden. Dabei spielen Forschung, Innovation und Kultur eine entscheidende Rolle.

Die drei Prinzipien des „Neuen Europäischen Bauhaus“ werden angewendet: Nachhaltigkeit: Maßnahmen zu Erreichung der Klimaziele, Förderung der Klimawandelanpassung, Kreislaufwirtschaft und biologischen Vielfalt

Ästhetik: Erfahrungsqualität und Stil jenseits der Funktionalität

Inklusion: Teilhabe aller Beteiligten, Gewährleistung der Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit

Wie funktioniert klimagerechtes Wohnen und Leben?

Es wurde bewusst das aktuell größte Stadtentwicklungsgebiet in Wien für dieses FFG-Forschungsprogramm eingereicht. Damit wird die Überzeugung deutlich, dass Baukultur ein zentraler Baustein zeitgemäßer und klimagerechter Stadtentwicklung ist. Durch das Forschungsprojekt soll eine breite Diskussion zu neuen Bauweisen, Verfahren und daraus resultierenden gestalterischen Möglichkeiten begonnen werden. Ziel ist, dass aus dem Forschungsprojekt neue Kooperationsformen und Netzwerke entstehen, die den Wirtschaftsstandort stärken und Kompetenzen zu nachhaltigem Bauen in der Stadt erweitern.